第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日の１５日、２回戦４試合が行われ、１６強が出そろった。県岐阜商（岐阜）は東海大熊本星翔（熊本）に競り勝ち、１６年ぶりに３回戦に進んだ。県岐阜商４―３東海大熊本星翔県岐阜商は八回、駒瀬の適時打で勝ち越した。打線は毎回の１４安打と活発。柴田は２試合連続で完投した。東海大熊本星翔は七回に平仲の適時三塁打で追いついたものの、もう一押しがなかった。一塁手の正面で大き