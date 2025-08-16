火の付いたたいまつを振り回し、五穀豊穣などを願う「瓜生野百八松明」＝１４日、秦野市南矢名五穀豊穣（ごこくほうじょう）と悪疫退散を願う、お盆の恒例行事「瓜生野百八松明（うりうのひゃくはったい）」が１４日夜、秦野市南矢名の瓜生野地区で行われた。火が付いた約４０本のたいまつが近くの龍法寺門前で勇壮に振り回され、一帯は熱気に包まれた。起源は室町期とも江戸中期ともいわれ、１９７５年には市の無形民俗文化財