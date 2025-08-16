¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£¶¡½£µºå¿À¡Ê£±£µÆü¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ëµð¿Í¤¬£´ÅÀº¹¤«¤éºå¿À¤ËµÕÅ¾¾¡¤Á¤·¡¢Ãù¶â£±¤È¤·¤¿¡££¶²ó¤ËºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¡Ê£³£¶¡Ë¤¬¼«¿È£¹Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂåÂÇ¥¢¡¼¥Á¤È¤Ê¤ë£³¹æ£³¥é¥ó¡££²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£·²ó¤Ë¤ÏÂåÂÇ¡¦Ãæ»³¤¬Æ±ÅÀ£³¹æ£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢£¸²ó¤Ë¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤Îµ¾Èô¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿¡£ÂÇµå¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºäËÜ¤Ï´°àú¤Ê¼ê±þ¤¨¤¬»Ä¤ë¥Ð¥Ã¥È¤òÊü¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡×¤È°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤ØÍº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤¿¡£