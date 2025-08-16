◆パ・リーグオリックス１―０西武（１５日・京セラドーム大阪）オリックス・九里亜蓮投手（３３）は、謙虚に喜んだ。「イニング途中で降りてしまっても、翔さん（岩崎）、ペル（ペルドモ）、マチ（マチャド）としっかりリードを守り切って、本当に勝たせてもらった勝利」。６回２／３を２安打無失点で西武・今井との投げ合いを制し、曽谷に並ぶチーム最多タイの８勝目。７月６日のロッテ戦（京セラＤ）以来、自身５戦ぶりの白