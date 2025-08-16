◆パ・リーグソフトバンク６−１ロッテ（１５日・みずほペイペイドーム）満員のスタンドがお祭り騒ぎとなった。ソフトバンク・山川穂高内野手（３３）が右中間席にぶち込んだ。同点の７回２死で決勝の満塁１８号。「気合を入れていきましたし、１球で仕留めきれて良かった」とファンと歓喜の「どすこい」パフォーマンス。チームは福岡移転後は初、前身の南海が６５年に大阪球場で記録して以来、６０年ぶりの本拠地１３連勝を飾