◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人６−５阪神（１５日・東京ドーム）阪神・近本が偉大な先人と肩を並べた。初回、先頭で１ボールから山崎の１４８キロ直球を左前へ運んだ。新人から７年連続シーズン１３０安打に到達。長嶋茂雄以来、プロ野球史上２人目の快挙だ。試合は４点のリードを守れず逆転負け。「得点に絡みましたけど、最終的に勝てなかった」と厳しい表情を浮かべたが、かつてミスターが指揮した東京Ｄで存在感を示した。勢