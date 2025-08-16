◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日▽２回戦東洋大姫路８―４花巻東（１５日・甲子園）東洋大姫路（兵庫）は花巻東（岩手）に打ち勝ち、１４年ぶりの１６強となった。悪夢を払拭する１１球だった。８―４の９回無死二塁だ。東洋大姫路の阪下漣がリリーフ登板した。右肘のじん帯損傷が判明した今春センバツの壱岐（長崎）との１回戦以来、１４８日ぶりの公式戦。「楽しみながら、緊張感の中でやれた」。２者連続三