¡Ú¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¡ÊÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¡Ë¡áÊ¥¾åÎ´Íª¡ÛÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ë¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬£±£µÆü¸áÁ°¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶ÆüÌ¤ÌÀ¡Ë¡¢ÊÆ¥¢¥é¥¹¥«½£¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¤ÎÊÆ·³¥¨¥ë¥á¥ó¥É¥ë¥Õ¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¥½¥óÅý¹ç´ðÃÏ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯Î¬¤ò½ä¤ê¡¢ÄäÂÚ¤¹¤ëÄäÀï¸ò¾Ä¤òÂÇ³«¤Ç¤­¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£ÊÆÂ¦¤Ï¥ë¥Ó¥ª¹ñÌ³Ä¹´±¤é¤¬¡¢ÏªÂ¦¤Ï¥»¥ë¥²¥¤¡¦¥é¥Ö¥í¥Õ³°Áê¤é¤¬Æ±ÀÊ¤·¤¿¡£