中日の中田翔内野手（３６）が１５日、バンテリンＤで会見に臨み、今季限りでの現役引退を表明した。日本ハム、巨人、中日と３球団を渡り歩き、１８年間で通算３０９本塁打。近年は腰痛に悩まされ、理想のスイングとはかけ離れていた。「野球を嫌いになりかけていた」と打ち明け、バットを置くことを決断。プロとして結果にこだわり続けた希代のスラッガーは「中田翔は中田翔らしく」を最後まで貫いた。悔しさも苦しさも、中田