会談のため米アラスカ州アンカレジのエルメンドルフ・リチャードソン米軍基地に到着し、握手するロシアのプーチン大統領（左）とトランプ大統領＝15日（AP＝共同）【アンカレジ共同】トランプ米大統領とロシアのプーチン大統領は15日（日本時間16日）、米アラスカ州アンカレジで会談した。3年半続くロシアによるウクライナ侵攻開始後、米ロ首脳が対面で協議するのは初めて。難航する停戦交渉の打開策を見いだし、和平への足掛か