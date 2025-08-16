¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¹ñÏ¢¤Ï15Æü¡¢¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤¬20¡Á22Æü¤Ë²£ÉÍ»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¡ÊTICAD¡Ë¤Ë½ÐÀÊ¤¹¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤òË¬Ìä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤â»ë»¡¤¹¤ë¡£