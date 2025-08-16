4勝7分け14敗で最下位に沈むJ1新潟は、16日にホームで明治安田J1リーグ第26節の川崎F戦に臨む。新加入ながら抜群のリーダーシップを発揮しているMF白井永地（29）は守備で統率力を発揮し、クラブワーストタイの6まで伸びているリーグ戦の連敗ストップに貢献する意向。まずはホームで約2カ月ぶりに勝ち点を積み上げ、J1残留への上昇気流を生み出す。7月中旬の加入から、堀米主将や高木ら古参の選手たちと話し合う姿が目立つ白井