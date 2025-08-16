È¡´Û¶¥ÎØ¾ì¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼G1¡ÖÂè68²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¶¥ÎØ¡×¡ÊÍ¥¾¡¾Þ¶â6500Ëü±ß¡Ë¤Ï5ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢9¡Á11R¤Ç½à·è¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÃíÌÜ¤Ï11R¡£µ¡Æ°ÎÏ¤Ç¥ê¡¼¥É¤¹¤ë¿¼Ã«ÃÎ¹­¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¡£ËÜÍè¤Ê¤é¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼1°Ì¤Î¸ÅÀ­¤¬ËÜÌ¿¤À¤¬¡¢Íî¼ÖÌÀ¤±¤ÇËÜÍè¤ÎÄ´»Ò¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£2Áö¤ÎÆ°¤­¤¬¸÷¤ë¿¼Ã«¤Ë´üÂÔ¡£Å¸³«¤Ï¸ÅÀ­¤ËÇ¤¤µ¤ì¤¿»ûºê¤È¡¢¾¾ËÜ¤¬ÉÕ¤¤¤¿Å°ÄìÀè¹Ô¤Î¿·»³¤ÇÆ§¤ß¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬ºï¤ê¹ç¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¿¼Ã«¤¬°ìµ¤¤Ë·þ¤ë¤È¤ß¤¿¡£º¹¤·