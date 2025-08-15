É®¼Ô¤ÎµÁÊì¤Ï²È¶ñ¤ä²ÈÅÅ¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¿Í¤Ç¤¤¤Ä¤â¹âµé¤Ê¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊµÁÊì¤«¤éÁÝ½üµ¡¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤«¡© ¤ÈÏ¢Íí¤¬¡Ä¡ÄÌã¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËµÁÊì¤Ï¤½¤ó¤Ê¹Í¤¨¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ª µÁÊì¤«¤éÁÝ½üµ¡¤òÌã¤¨¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡ª¡© ¸È¤ÏÀÎ¤«¤éÆÈÆÃ¤Ê¤ª¶â¤Î²Ô¤®Êý¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤­¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸È¤Î¹Í¤¨½Ð¤·¤¿¤ª¾®¸¯¤¤²Ô¤®¤Ë¡¢´¬¤­¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£ ¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯6·î¡Û ¢¨ËÜµ­