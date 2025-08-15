これは筆者自身の体験です。息子が大好きなかき氷を家でも楽しめるようにと、思い切ってかき氷機を購入しました。最初は嬉しそうに毎日食べていましたが、食べ過ぎが原因で息子に異変が……。この出来事を通じて、子どもへの過剰な愛情が必ずしも良い結果を生まないこと、そして健康に対する配慮の大切さを学びました。 うちの息子、かき氷大好き！ 息子が大好きなもの、それは「かき氷」。夏の間はどこに行ってもかき氷の看板