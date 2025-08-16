¡Ú¥¢¥ó¥«¥ì¥¸¶¦Æ±¡Û¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï15Æü¡¢ÊÆÂçÅýÎÎÀìÍÑ¼Ö¡Ö¥Ó¡¼¥¹¥È¡×¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤È¶¦¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î²ñ¾ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£