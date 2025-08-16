韓国チアリーディング界を代表する実力派で、Ｋリーグの水原FCや台湾プロ野球でもメインチアを務めるアン・ジヒョンさんが公式インスタグラムを更新。最新のコスチューム姿を披露して、ファンの喝采を浴びている。27歳の人気者はこの日、台湾プロ野球の高雄スタジアムに登場。ダグアウト上の特設ステージで魅せたのは、頭に黒い耳をつけてヘソ出しシャツ＆ホットパンツという“黒猫”の出で立ちだ。さまざまなポーズを取る様子