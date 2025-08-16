リヴァプールは15日、パルマからU−19イタリア代表DFジョヴァンニ・レオーニを完全移籍で獲得したと発表した。クラブによると、背番号「15」に決定。イギリスメディア『スカイスポーツ』は、移籍金が2600万ポンド（約51億円）に加えてボーナスが発生し、契約期間は2031年6月までの6年契約だと報じている。2006年12月21日生まれのレオーニは現在18歳。パドヴァの下部組織出身で、2024年2月にサンプドリアへレンタル移籍を果た