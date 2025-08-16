小中学生の男女7人ずつで14人組のダンス＆ボーカルグループ「PG」が、ダンス好きの同世代とのコラボで全国を回り、TikTokの総再生回数が2億を超えるなど注目を集めている。子供やその保護者の間で人気沸騰中。リーダーRiANA（13）は「どんどん動画をバズらせたい！」と精力的に活動している。仮面をつけて活動を始めた昨年、ダンス動画が瞬く間に話題となった。同年11月「WA・BI・SA・BI」でデビュー。今年7月18日には夏のアッ