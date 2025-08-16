◆米大リーグオリオールズ５―３マリナーズ（１４日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が１４日（日本時間１５日）、日本人ルーキーでは史上１０人目となる１０勝目を挙げた。巨人出身では２０１０年の高橋尚成（メッツ）以来２人目で、３６歳シーズンの達成は同最年長記録となった。本拠地・マリナーズ戦で５回１／３を３安打１失点と好投し、渡米後最長の自身４連勝。２