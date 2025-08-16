ラグビー日本代表は15日、パシフィック・ネーションズカップ（PNC）カナダ戦（30日、ユアスタ）へ向けた合宿をFWとBKに分かれて開始した。FW組はこの日、東京都府中市内でスクラムやモールなどのセットプレーを重点的に練習。今季から新たに加わった元日本代表LOの伊藤鐘史コーチ（44）は「短期間で成果を出すためのプランニングが大事」と重要性を説いた。弟のLO伊藤鐘平（28＝BL東京）が代表合宿初招集され、初めて兄弟で“