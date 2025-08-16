軽トラックを飲酒運転したとして、宮城県警角田署は１５日、同県角田市議の小湊毅容疑者（５９）（角田市）を道路交通法違反（酒気帯び運転）容疑で現行犯逮捕した。発表によると、小湊容疑者は同日午後８時１０分頃、同市角田の市道で、酒気を帯びた状態で軽トラックを運転した疑い。「朝から自宅で缶チューハイを６本飲んでおり、酒を買いに行こうとしていた」と供述し、容疑を認めているという。小湊容疑者は乗用車と衝突