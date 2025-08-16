¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç²Î¼ê¤Î¾ä»ÕÎ¤ÊÝ¡Ê27ºÐ¡Ë¤¬¡¢8·î11Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²»³ÚÈÖÁÈ¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢MelodiX¡ª¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£12ºÐ¤Î¤È¤­¤Ë¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é15Ç¯¡¢ºÇ¶á¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥ë¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£12ºÐ¡Ê2011Ç¯¡Ë¤«¤é¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î9´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢2015Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤«¤éÂ´¶È¤·¤¿¾ä»Õ¡£¸½ºß27ºÐ¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎÆî³¤¥­¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤«¤é¡Ö