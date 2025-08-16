ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースｉｎ大村６」が１５日に開幕した。小川竜太朗（２５＝埼玉）は８Ｒ、先マイした松尾光広の懐を２コースから差して艇を並べると、バックの伸び比べを制し、２Ｍ先に回って白星発進を決めた。舟足も「エンジンがいいです。乗り心地も悪くなかったので、そのまま乗りました。直線寄りの感じはしますね。スタートが怖いので、そこだけです」と伸びを中心に力強い手応えをつかんだ