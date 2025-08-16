きょうの為替市場はドル安が優勢となる中、ユーロドルは前日の下げを取り戻す展開が見られている。１．１７ドル台を回復し、上値は重いものの２１日線の上もしっかりと維持していることから、底堅さは堅持している。 ストラテジストからは、ドルを売ってユーロを買うフローは続いており、ユーロからポンドへのフローは見られていないという。オプション市場がこの情勢を反映しているとも述べ