NY³ô¼°15Æü¡ÊNY»þ´Ö12:19¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö01:19¡Ë ¥À¥¦Ê¿¶Ñ44995.51¡Ê+84.25+0.19%¡Ë ¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯21605.51¡Ê-105.16-0.48%¡Ë CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª43395¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-75-0.17%¡Ë ²¤½£³ô¼°15ÆüGMT16:19 ±ÑFT100 9138.90¡Ê-38.34-0.42%¡Ë ÆÈDAX 24359.30¡Ê-18.20-0.07%¡Ë Ê©CAC40 7923.45¡Ê+53.11+0.67%¡Ë ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê 2Ç¯ºÄ 3.749¡Ê+0.016¡Ë 10Ç¯ºÄ 4.318¡Ê+0.033¡Ë 30Ç¯ºÄ 4.92