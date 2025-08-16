ボートレース尼崎の「尼崎市議会議長杯」が１６日に開幕する。山田祐也（３６＝徳島）がエンジン抽選で引き当てたのは、２連率３３％の４８号機。「ペラはそのままで乗った。１人で乗っている分には悪くなかったけど、Ｓ特訓の比較では和田拓也の方が良さそうだった」。和田の前検気配がいいことを考えれば、中堅はありそうな感触だ。「前に乗った人のコメントを見ていると、前節で新ペラに替わる前の方が良さそうな感じ。ペラ