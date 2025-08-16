ボートレース津の「中京スポーツ納涼しぶき杯争奪戦」は１５日、予選３日目が行われる。中山翔太（２１＝三重）は３日目８Ｒに２号艇で出走。コンマ０７のトップスタートから１Ｍツケマイ敢行で先頭に立つとバックでは最内差して迫る４号艇の吉田凌太朗を振り切って１着でゴール。シリーズ２勝目を挙げた。タッグを組む５５号機も「スリット近辺の足、回った後の押し感が良くなっていた」と手応えは上々だ。９月に宮島で開催