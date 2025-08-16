NY株式15日（NY時間11:37）（日本時間00:37） ダウ平均45010.61（+99.35+0.22%） ナスダック21620.17（-90.50-0.42%） CME日経平均先物43375（大証終比：-95-0.22%） きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均は小幅高の一方、ナスダックは下落している。取引開始前に発表された７月の米小売売上高は予想を若干下回る内容ではあったものの、米個人消費が底堅さが示唆されていた。５月分以降の米雇用統計が弱い