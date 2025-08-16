警察車両の赤色灯兵庫県警加古川署は15日、追突事故を起こしけがを負わせたまま立ち去ったとして、自動車運転処罰法違反（過失傷害）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで兵庫県姫路市継、団体職員北原雄大容疑者（23）を現行犯逮捕した。その日休みだった網干署の警察官が事故を目撃し、約10キロ車で追いかけた末にコンビニの駐車場に停車した容疑者の居場所を連絡、加古川署員が逮捕した。加古川署によると、事故は15日午後7時1