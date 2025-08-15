NTTソルマーレが提供する「コミックシーモア」では、1LDKおよびNTTドコモ・スタジオ＆ライブとの協業レーベル企画の一環として､「シーモア×Be yourself」作品を2025年8月15日(金)より独占先行配信する。「シーモア×Be yourself」作品から、『もういい加減にして...〜「理想の夫」は自己中クズ男〜』の独占先行配信がコミックシーモアにてスタートしている。「コミックシーモア」では、2018年11月より「先行作品コーナー」を設け