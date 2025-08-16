Ãæ¹ñ¡¦ËÌµþ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿À¤³¦¤Î¹ñ¡¹¤¬»²²Ã¤·¤¿±¿Æ°²ñ¡£¼çÌò¤Ï¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í·¿¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¿Í´Ö´éÉé¤±¤Îµ¡ÉÒ¤ÊÆ°¤­¤Ç¥Ñ¥ó¥Á¤ä¥­¥Ã¥¯¤ò·«¤ê½Ð¤¹¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤âÂ¨ºÂ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¡È¿Í´ÖÎ¥¤ì¡É¤·¤¿Æ°¤­¤â¡£2022Ç¯¤ÎÅßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î±¿Æ°²ñ¡£ÆüËÜ¤ò´Þ¤à16¥«¹ñ¤ÎÌó280¥Á¡¼¥à¡¢500ÂÎ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬»²²Ã¤·¡¢25¼ïÎà¤ËµÚ¤Ö¶¥µ»¤ÇÇ®Àï¤ò·«¤ê¹­