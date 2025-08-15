ギークピクチュアズは、webtoon新刊『婚約破棄は至高の選択です！』の、コミックシーモアでの独占先行配信をスタートした。本作は、婚約破棄を行うと死罪になってしまう世界で、ヒロイン・サラが罪に問われてしまい絶体絶命の危機に。そんなサラの目の前に、至高の権力を持つ冷静沈着で頭脳明晰な新皇帝・ギルと、彼女を切実な愛で守り続ける救国の英雄・リオンが現れるが、二人の手によって果たして彼女は救い出されるのか──。