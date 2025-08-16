第１０７回全国高校野球選手権大会第１０日の１５日、２回戦４試合が行われ、１６強が出そろった。降雨により、１時間２分の中断があった九州勢同士の対決は、明豊（大分）が佐賀北（佐賀）に快勝した。明豊６―１佐賀北明豊は五回、辻田の３点二塁打で先制。八回は加納の適時打で加点し、３投手の継投で反撃を許さなかった。佐賀北は明豊と同じ１１安打を放ったが決め手を欠き、力投の稲富を援護できなかった。「踏み込んで打