音楽家で著述家のＨＡＬが「終戦の日」の１５日、東京・渋谷のＰＬＥＡＳＵＲＥＰＬＥＡＳＵＲＥで無料ライブイベント「ＳＵＭＭＥＲＬＩＶＥ〜非戦〜」を初開催した。同ライブは戦後８０年に、音楽を通じて“戦わない選択”を伝えることを目的に企画されたもの。沖縄・コザ（現沖縄市）で育ち、戦争の記憶と沈黙の中で生きてきた背景をもとに、「非戦とは思想ではなく、生き方の選択」と語るメッセージが場内を包み込んだ