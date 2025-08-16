ËÌ³¤Æ»¤ÎÍå±±³Ù¤Ç15Æü¸á¸å¡¢°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤Ï14Æü¡¢ÅÐ»³Ãæ¤Ë¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Åìµþ¤Î²ñ¼Ò°÷¡¦Á¾ÅÄ·½Î¼¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ç¤¹¡£Á¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ì¤Î¶á¤¯¤Ç¤Ï¡¢¿Æ»Ò¤Î¥¯¥Þ3Æ¬¤¬¶î½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ê¤É¤ÏÁ¾ÅÄ¤µ¤ó¤ò½±¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£