◇李大統領「９・１９軍事合意を先制的・段階的に復元」さらに李大統領は南北関係に関連して「国民主権政府は就任直後からビラ散布の中止、対北拡声器放送の中止などの措置を取った」とし「今後も我が政府は実質的な緊張緩和と信頼回復のための措置を一貫して取っていく」と明らかにした。続けて「南と北は互いの体制を尊重し認めつつ、平和的統一を志向する過程における特殊関係であり、南北基本合意書に込められたこの精神は、６