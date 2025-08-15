８０年前の光復（解放）は多くの殉国烈士の犠牲によって現実になった。この中には金九（キム・グ）や安重根（アン・ジュングン）のようには広く知られず、見えないところで粘り強く日帝に抵抗してきた隠れた独立活動家が多いが、その大半は記録もまともに残っていない。中央日報は光復８０周年を迎え、独立記念館傘下の「独立活動家資料発掘ＴＦチーム」が見つけ出した「忘れられた独立英雄」の痕跡を照明した。２０１８年に発足し