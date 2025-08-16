フリーアナウンサーの滝川クリステルが、１５日放送のニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンＧＯＬＤ」にゲスト出演。義父に当たる小泉純一郎氏と初対面した際の逸話を語った。夫・小泉進次郎氏が有名政治家だけにバッシングなどで「つらい思いをしてるのでは？」と、メーンパーソナリティーの松任谷由実から聞かれた滝川は「本当ですよ。『あ〜！』みたいに思うこともたくさんありますけど」と苦笑い。続けて「ま