【モデルプレス＝2025/08/16】Netflixシリーズ「グラスハート」（世界独占配信中）のスペシャルイベント「グラスハート体感上映会」が15日、都内にて開催され、佐藤健と宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）が登壇。撮影の苦労を振り返った。＜※ネタバレあり＞【写真】佐藤健＆宮崎優、びしょ濡れで相合傘◆佐藤健「グラスハート」撮影の苦労とは豪華キャストが揃っているだけに撮影時間の確保に苦労したという佐藤。町田と