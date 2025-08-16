元モーニング娘。の道重さゆみさんが１５日、自身のＳＮＳを更新し、１４日にＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙで開催した芸能生活ラストとなるソロコンサート後の心境をつづった。道重さんはインスタグラムに１４日の写真とともに「２０２５年８月１４日、ＺｅｐｐＤｉｖｅｒＣｉｔｙでのライブ！ＳＡＭＳＡＬＡツアー最終日！すっごく楽しかった」と投稿。「ずーっとずっとこの時間が続けばいいのになぁって思った。終わら