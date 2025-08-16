【ワシントン＝田中宏幸】米国のトランプ大統領は１５日、米国に輸入される半導体への関税を、来週から再来週にかけて設定すると表明した。当初は低い関税率を課し、最終的に２００〜３００％に引き上げるとも示唆した。米アラスカ州に向かう大統領専用機内で記者団の取材に応じた。トランプ氏は「当初は低い関税を設定して彼ら（貿易相手国）に米国内で工場を建設する機会を与える。一定期間後には非常に高い関税を設定するつ