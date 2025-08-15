Ê¡²¬¸©·Ù²ÅËã½ð¤Ï15Æü¡¢²ÅËã»Ô¤Î½»Ì±¤¬»ý¤Ä¥¹¥Þ¥Û¤ËÆ±Æü¸áÁ°11»þ40Ê¬¤´¤í¡¢³¤³°ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤«¤éÉÔ¿³¤Ê¥·¥ç¡¼¥È¥á¡¼¥ë¡ÊSMS¡Ë¤¬Ãå¿®¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¤´ÍøÍÑÃæ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ËÄÌ¾ï¤È°Û¤Ê¤ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤´³ÎÇ§¤Ï¤³¤Á¤éhttps//¡×¡Ö¥ê¥ó¥¯¤òSafari¥×¥é¥¦¥¶¤Ë¥³¥Ô¡¼¤·¤Æ³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£