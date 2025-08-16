¡Ú¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¡×11´¬¡Û 8·î16Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§858±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ÃÝ½ñË¼¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Ö¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¾®¤µ¤¤ÀèÇÚ¤ÎÏÃ¡×¤Î11´¬¤ò8·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï858±ß¡£ ËÜºî¤ÏºØÁÏ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¤¢¤Þ¤¢¤Þ¥ª¥Õ¥£¥¹¥é¥Ö¥³¥á¡£TV¥¢¥Ë¥á²½¤ä¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ 11´¬¤Ç¤Ï¥À¥¤¥¨¥Ã¥ÈÃæ¤Î»í¿¥Î¤ÀèÇÚ¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Äºê¤Î¶»¤Ë¡ÖÀèÇÚ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¿¨¤ì¤Æ¤âµö¤µ¤ì¤ë¤ó¤À