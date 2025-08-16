¡Ú¡Öº£Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥¨ー¥¹¤Á¤ã¤ó¡×2´¬¡Û 8·î16Æü È¯Çä ²Á³Ê¡§858±ß ¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û ÃÝ½ñË¼¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡Öº£Ç¯ÃíÌÜ¤Î¥¨ー¥¹¤Á¤ã¤ó¡×¤Î2´¬¤ò8·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï858±ß¡£ ËÜºî¤Ïゔ¤§¤¸¤¿¤Ö¤ë»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ë½÷»Ò¥Ð¥ìーÉô¤ÎÀÄ½Õ¥¹¥Ýー¥Ä¥Þ¥ó¥¬¡£¹â¹»¥Ç¥Ó¥åー¤Ë¼ºÇÔ¤·¤¿Åç°é¤Á¤Î¾¯½÷¡¦Æá¿ÜÀî¤¢¤ª¤¤¤¬¡¢¤­¤é¤á¤¯¥¨ー¥¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£