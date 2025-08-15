高橋海人(King ＆ Prince)と中村倫也がW主演を務めるTBS系金曜ドラマ『DOPE麻薬取締部特捜課』(毎週金曜22:00〜)で戸倉俊仁役を演じている小池徹平が、本作での役作りや、高橋と中村との共演の感想を語った。戸倉俊仁役の小池徹平木崎ちあき氏が手掛けた同名小説を原作とするこのドラマは、謎に包まれた新型ドラッグ「DOPE」が蔓延している近未来の日本が舞台の麻取アクション・エンターテインメント。犯人の更生を願う真っ直ぐ