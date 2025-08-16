2000¡ÊÊ¿À®12¡ËÇ¯8·î16Æü¡¢¥·¥É¥Ë¡¼¸ÞÎØ¤Î¸ø¼°·×»þ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¹¥¤¥¹¤ÎÂç¼ê»þ·×¥á¡¼¥«¡¼¡¢¥¹¥¦¥©¥Ã¥Á¼Ò¤¬Î¦¾å¶¥µ»¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê·×»þ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò½é¸ø³«¤·¤¿¡£¥È¥é¥Ã¥¯¼ïÌÜ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È»þ¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°È½ÄêÁõÃÖ¤¬¹âÀºÅÙ²½¤µ¤ì¤¿¡£¼Ì¿¿¤ÏÁª¼ê¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»²²Ã¤·¡¢100m¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤òÈô¤Ó½Ð¤¹ºî¶È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£