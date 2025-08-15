「アイドルメイクの神」夢月氏監修カラーが加わり、キングダム リキッドアイライナーTP（スリープルーフ）がパワーアップして登場。手ブレしにくく、かすれない“魔法の筆”で初心者も理想のラインを実現。さらに涙・皮脂・こすれに強い3つのプルーフ処方で、1日中美しい仕上がりをキープします。全4色展開で、日常から特別な日まで幅広く活躍する、まさに“盛れる”アイライナー