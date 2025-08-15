Ê¡²¬¸©·ÙÈ¬È¨Åì½ð¤Ï15Æü¡¢ËÌ¶å½£»ÔÈ¬È¨Åì¶è¤ÎÃËÀ­Âð¸ÇÄêÅÅÏÃ¤ËÆ±Æü¸á¸å4»þ¤´¤í¡¢NTT¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥»¥ó¥¿¡¼¤òÁõ¤¦ÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÅÅÏÃ¤Ç¡Ö¥â¥ê¥â¥È¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ì¾µÁ¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤¬ÈÈºá¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¤Ë¡ÖÂçºåÉÜ·Ù¤Î¥Ï¥ä¥·¡×¤ÈÌ¾¾è¤ë¿ÍÊª¤«¤é½»½ê¤Ê¤É¤Î¸Ä¿Í¾ðÊó¤òÊ¹¤«¤ì¤ëÉÔ¿³ÅÅÏÃ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£