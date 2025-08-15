２日に東京・後楽園ホールで行われたボクシングの日本ライト級挑戦者決定戦後に急性硬膜下血腫のため開頭手術を受け、９日に亡くなった浦川大将さん（享年２８）の葬儀が１５日、東京・荒川区で行われた。所属の帝拳ジムが同日、文章で報告した。帝拳は「このたびは、故浦川大将の葬儀に際し、皆様より心温まるご厚情とご配慮を賜り、誠にありがとうございました。皆様のご厚情により、約４００名もの皆様にご参列いただき、